На месте Каширинского рынка в Челябинске построят новый жилой комплекс со школой и ФОКом

Рынок попал в список площадок под реновацию. Фото: Google Maps

Каширинский рынок в Калининском районе Челябинска в ближайшие годы может закончить свое существование. Участок попал в список площадок под реновацию. На месте рынка хотят построить многоэтажки, школу, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.

— На сегодняшний день у нас определены территории комплексного развития в нескольких муниципалитетах: Копейск, Златоуст, Магнитогорск, Миасс и Челябинск. Всего пока 25 территорий. Из них больше половины в Челябинске. И планы наши оптимистичные, что уже в этом году мы начнем реализацию таких объектов, таких территорий в трех местах, в том числе это Каширинский рынок, — сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль на встрече с журналистами в пресс-центре издания «Гранада пресс». — Здесь планируется строительство жилья, социальных объектов образования, в том числе ФОК.

В этом году запланирована подготовка документации, а строительство комплекса может начаться в следующем, 2022 году.

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