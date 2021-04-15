«Сначала нужно строить дороги, а потом — дома»: Алексей Текслер объезжает Челябинск

На улице Наркома Малышева до сих пор дорога-грунтовка. Местные жители расхлебывают последствия прежней градостроительной политики. Фото: Людмила Ковалева.

Сегодня Алексей Текслер объезжает Челябинск. Он осматривает дороги, проверяет, как вывозится мусор. В программе — новые жилые микрорайроны, где до сих пор нет дорог. Маршрут, как сообщалось ранее, составлен по сообщениям горожан.

Среди точек, где побывает губернатор, — новостройки Северо-Запада. Например, микрорайон «Ньютон»: пр. Родионова, ул. Академика Макеева и ул. Татищева. Дома заселены несколько лет назад, а дороги еще нет. Люди месят грязь ногами, машины развозят грязь колесами. Дороги есть только на бумагах.

Ситуация возмутила главу области: «Почему люди уже несколько лет живут в домах, а дороги только сейчас строим? Сначала дороги и инфраструктура должны появляться, потом дома».

В инспекционной поездке участвует глава города Наталья Котова и ее заместители. Городские власти сообщили, что дорогу в микрорайоне «Ньютон» сдадут до конца октября, облагородив пространство вокруг деревьями и кустарником. До новостроек пустят общественный транспорт: пока его нет, ближайшая остановка — у ледовой арены «Трактор».

На ул. Наркома Малышева, у ЧелГУ, тоже нет дороги: грунтовка соединяет ул. Братьев Кашириных и Университетскую набережную. Местные расхлебывают последствия прежней градостроительной политики: дома построили, а дальше — как придется.

На Малышева тоже построят дорогу протяженностью в 400 м и широкими тротуарами. По соседству с пирамидальными тополями, что растут у ЧелГУ, высадят крупномеры.

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