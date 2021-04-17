В Челябинске повредили трамвайные провода во время перевозки незаконного ларька

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения города. Скриншот: камеры «Интерсвязи»

Сегодня утром, 17 апреля, были завершены работы по демонтажу незаконного ларька на Тополиной аллее в Челябинске. Но на этом скандальная история не закончилась. При транспортировке киоска рабочие допустили ошибку и повредили трамвайные провода на перекрестке Чичерина и проспекта Победы. Челябинцы уже начали выкладывать фотографии и видео произошедшего в соцсетях.

— На Прииске пробка собирается, а виновник - павильон который увозил с тополинки - оборвал трамвайные провода, — написала местная жительница Анна в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» во «Вконтакте».

Фото: «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» / vk.com

Напомним, жители тополинки неоднократно жаловалась на незаконный павильон, который установили на пересечении улиц 250 лет Челябинску и Академика Королева. После множества полученных обращений мэрия города провела проверку и приняла решение убрать этот объект.

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