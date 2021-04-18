Хирург из Гватемалы приехал в Челябинск лечить бездомных

Алехандро буквально с колес погрузился в работу. Фото: Другая медицина

Волонтеры челябинского проекта помощи бездомным «Другая медицина» принимают в гостях доктора из Гватемалы. Алехандро родился учился в Москве, затем уехал работать в Латинскую Америку. Лечил людей в Кубе, Панаме, Никарагуа, Гватемале и в других странах.

В Гватемале Евгений Косовских, основатель «Другой медицины», и познакомился с ним. Доктор Женя месяц бесплатно лечил тут местное население. Алехандро рассказал Евгению, что ни разу не был на Урале, пообещал приехать в гости, когда снова окажется в России. В пандемию хирург вернулся в Москву, и решил съездить к челябинским коллегам. Здесь он буквально с колес погрузился в работу.

— Когда мы приехали на выезд, и когда он увидел кучу бабушек, дедушек, бездомных, он очень расстроился, что их так много. У нас сейчас действительно больше 40 человек приходит за раз, очень много, и многие в плачевном состоянии. Алехандро очень растерялся, я спросил у него: «Саша, что случилось?». И он ответил: «Понимаешь, Гватемала — это страна такого уровня, что рожать в поле — это нормально, потому что нет медицины, люди умирают от простых болезней, потому что лекарств нет, медикаменты очень дорогие. Ты принимаешь это как данность. Но когда я приезжаю на родину и вижу, что в нашей большой и богатой стране люди находятся в таком же состоянии, это очень плачевно». Он был в сильном шоке. Он не работал с бездомными никогда и нигде, — рассказал КП-Челябинск Евгений Косовских.

Доктор познакомился с челябинскими коллегами в 2019 году в Гватемале. Фото: Другая медицина

Алехандро свободно говорит на испанском, на английском, а вот русский уже подзабыл. С бездомными он объяснялся в основном жестами. Они приняли его по-разному: кто-то опасался, кто-то отнесся с любопытством.

— Алехандро понравился Челябинск, но единственное, у него заболело горло, першение во рту, слабость. То есть, идет отравление газами, выхлопами, видимо. Алехандро какое-то время работал в Китае, говорит, там у него было тоже самое из-за смога, — говорит Евгений.

Хирург планирует провести на Южном Урале еще несколько дней, хочет посетить Аркаим и полюбоваться уральской природой.

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