В Челябинске начнутся репетиции Парада Победы 2021

В этом году 9 мая планируется провести в полном формате Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этой неделе в центре Челябинска начнутся репетиции торжественного построения Парада Победы на 9 мая. Они пройдут сегодня, 19 апреля, и в пятницу, 23 апреля, в 18:00.

— 22 апреля состоится тренировка торжественного построения военных на площади Революции, — рассказал на аппаратном совещании замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.

До Дня победы остается чуть меньше месяца. «Комсомольская правда» узнала, как пройдет 9 Мая в Челябинске 2021, будет ли Парад Победы и что включено в афишу.

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