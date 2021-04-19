После затопления на набережной в Челябинске возобновили строительные работы

Так выглядела набережная в прошлый вторник, 13 апреля Фото: Сергей СОТНИКОВ

Возле челябинской филармонии возобновили работы по обустройству набережной. Напомним, на прошлой неделе затопило строительную площадку на реке Миасс.

— Работы начаты, вышел подрядчик. После спада воды провели ревизию стройплощадки. Никаких повреждений не выявлено. С прошлой недели работы возобновлены, — доложил на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

В ближайшее время на месте планируется провести выездное совещание.

— Мне доложите. Я на этой неделе заеду, посмотрю, что там происходит, — отметила мэр Наталья Котова.

Напомним, на прошлой неделе горожане заметили, что строительную площадку набережной за филармонией подтопило — сильно разлилась река Миасс. Мы вышли на место событий, чтобы оценить, насколько ситуация критична, и увидели в воде вагончик, мусор, стройматериалы и что-то непонятное, напоминающее бульон. На все это можно посмотреть в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru