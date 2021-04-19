После затопления на набережной в Челябинске возобновили строительные работы

Так выглядела набережная в прошлый вторник, 13 апреля
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Возле челябинской филармонии возобновили работы по обустройству набережной. Напомним, на прошлой неделе затопило строительную площадку на реке Миасс.
— Работы начаты, вышел подрядчик. После спада воды провели ревизию стройплощадки. Никаких повреждений не выявлено. С прошлой недели работы возобновлены, — доложил на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.
В ближайшее время на месте планируется провести выездное совещание.
— Мне доложите. Я на этой неделе заеду, посмотрю, что там происходит, — отметила мэр Наталья Котова.
Напомним, на прошлой неделе горожане заметили, что строительную площадку набережной за филармонией подтопило — сильно разлилась река Миасс. Мы вышли на место событий, чтобы оценить, насколько ситуация критична, и увидели в воде вагончик, мусор, стройматериалы и что-то непонятное, напоминающее бульон. На все это можно посмотреть в нашем материале.
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