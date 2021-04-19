Челябинский облсуд признал незаконным отказ СК о возбуждении дела по самоубийству Тесака

Макисм Марциневич, также известный как Тесак, заявлял, что никогда не совершит суицид.

Челябинский областной суд сегодня, 19 апреля, в апелляционном порядке отменил решение Центрального районного суда, который признал законным отказ Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по поводу смерти Максима Марцинкевица по прозвищу Тесак. Постановление следователя СК было признано необоснованным.

— Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным и обязав устранить все допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в неполноте проведенной проверки по обстоятельствам смерти Максима Марцинкевича, — рассказала пресс- секретарь Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, тело Тесака было найдено утром 16 сентября 2020 года в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты». В день смерти Тесака в челябинском СИЗО не работало видеонаблюдение.

Несмотря на то, что официальной версией все еще является суицид, родственники Максима убеждены, что его убили. Адвокат Алексей Михальчик опубликовал результаты экспертизы фотографии мертвого Марцинкевича, согласно которой самостоятельно нанести такие раны Тесак не мог. Сам погибший неоднократно заявлял, что никогда не собирается кончать жизнь самоубийством, но в СК считают, что на отчаянный шаг он пошел после того, как сознался в серии убийств.

В Челябинске Марцинкевич находился временно, затем он должен был отправиться в Москву. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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