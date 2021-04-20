В Челябинской области наградили ребят, спасших дрейфующую собаку на льдине

Полину Полякову и других ребят наградили в мэрии Аши. Фото: Юлия Полякова

В Аше Челябинской области наградили ребят, которые не побоялись вытащить бездомную собаку, которая застряла на реке во время ледохода. Ребятам, в том числе и 13-летней Полине Поляковой, мама которой рассказала КП-Челябинск подробности операции по спасению, вручили благодарственные письма и подарки.

— С ребятами встретился глава Ашинского района Вадим Сергеев. Все они ученики общеобразовательных школ № 4 и № 9 города Аша. Глава поблагодарил подростков за смелость и самоотверженность и вручил благодарственные письма, — сообщается в паблике во «ВКонтакте» Аша/VКурсе.

Несчастная собака попала в переделку в самом центре Аши, там, где река Сим проходит через городской парк. В это время на ее счастье там гуляли ребята. Они увидели мечущуюся собаку и организовали операцию по ее спасению. Как школьникам удалось спасти собаку — читайте в материале.

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