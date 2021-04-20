Поиски байдарочника, пропавшего на реке Ай в Челябинской области, приостановили на две недели

Мужчину будут искать, когда спадет вода. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На реке Ай приостановили поиски байдарочника, который пропал во время сплава 18 апреля в районе поселка Веселовка Челябинской области. Его искали на протяжении трех дней, исследовали 168 тыс. квадратных метров — вниз по течению с лодок и пешком по берегу. Но, как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, все оказалось безрезультатно.

— Из-за высокого уровня воды, бурного течения и сложного со множеством поворотов русла реки Ай установить даже приблизительное нахождение мужчины невозможно, — пояснили спасатели. — Поэтому было принято решение приостановить поиски до спада уровня реки. Если не будет дождей, то примерно на две недели.

Напомним, байдарка перевернулась во время сплава. В ней были два человека. Выплыть удалось только одному. Приятели вызвали спасателей, но как-то сотрудники поисковой службы прибыли на место, отдыхающие собрались и уехали домой. Позже на ветках подтопленных кустов обнаружили спасательный жилет пропавшего мужчины.

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