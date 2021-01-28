Опасные баллоны в подземке и много пожарных: что происходило после взрыва газа в подземном переходе Челябинска

Подземку не закрыли, только оградили выход на арбитражный суд
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Сегодня, 28 января, в подземном переходе на площади Революции в Челябинске прогремел взрыв. Как оказалось, там велись работы, и в один момент взорвался газовый баллон. На место незамедлительно выехали спецслужбы. Показываем, что происходило в эпицентре событий.
Проход к арбитражному суду перекрыли с обеих сторон, но позже начали пропускать
Фото: Сергей СОТНИКОВ
На место приехали МЧС, скорая помощь и полиция
Фото: Сергей СОТНИКОВ
От взрыва пострадал один рабочий, его увезли на машине скорой помощи
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Сотрудники МЧС принялись за работу
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Судя по мусору, рвануло мощно. Но в «Никитинском» взрыв слышали только продавцы ближайших бутиков
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Одинокий полицейский не пускает машины по улице Воровского в сторону площади
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Поворот с Ленина на Воровского временно перекрыли
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Из администрации тоже приехали на площадь Революции
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Дворник убирает последствия взрыва, чуть позже к нему присоединятся еще двое
Фото: Сергей СОТНИКОВ
На проспекте Ленина образовалась пробка
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Сотрудники МЧС оперативно выполнили свою работу и начали собираться обратно
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Такие баллоны вынесли из перехода
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Напомним, взрыв газового баллона в «подземке» прогремел в первом часу дня 28 января. В результате травмы получил один из рабочих, его увезли в больницу с ожогами 25% тела. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, ведомство проверит соблюдение требований техники безопасности.
Позже ситуацию прокомментировала мэр Челябинска Наталья Котова. По ее словам, взрыв произошел в подсобном помещении из-за утечки газа, когда слесарь включил свет. Ответственный за подземный переход рассказал, что там ремонтировали. Что происходило на месте ЧП, комментарии очевидцев, читайте в нашей трансляции.
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