Опасные баллоны в подземке и много пожарных: что происходило после взрыва газа в подземном переходе Челябинска

Подземку не закрыли, только оградили выход на арбитражный суд Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 28 января, в подземном переходе на площади Революции в Челябинске прогремел взрыв. Как оказалось, там велись работы, и в один момент взорвался газовый баллон. На место незамедлительно выехали спецслужбы. Показываем, что происходило в эпицентре событий.

Проход к арбитражному суду перекрыли с обеих сторон, но позже начали пропускать Фото: Сергей СОТНИКОВ

На место приехали МЧС, скорая помощь и полиция Фото: Сергей СОТНИКОВ

От взрыва пострадал один рабочий, его увезли на машине скорой помощи Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сотрудники МЧС принялись за работу Фото: Сергей СОТНИКОВ

Судя по мусору, рвануло мощно. Но в «Никитинском» взрыв слышали только продавцы ближайших бутиков Фото: Сергей СОТНИКОВ

Одинокий полицейский не пускает машины по улице Воровского в сторону площади Фото: Сергей СОТНИКОВ

Поворот с Ленина на Воровского временно перекрыли Фото: Сергей СОТНИКОВ

Из администрации тоже приехали на площадь Революции Фото: Сергей СОТНИКОВ

Дворник убирает последствия взрыва, чуть позже к нему присоединятся еще двое Фото: Сергей СОТНИКОВ

На проспекте Ленина образовалась пробка Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сотрудники МЧС оперативно выполнили свою работу и начали собираться обратно Фото: Сергей СОТНИКОВ

Такие баллоны вынесли из перехода Фото: Сергей СОТНИКОВ

Напомним, взрыв газового баллона в «подземке» прогремел в первом часу дня 28 января. В результате травмы получил один из рабочих, его увезли в больницу с ожогами 25% тела. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, ведомство проверит соблюдение требований техники безопасности.

Позже ситуацию прокомментировала мэр Челябинска Наталья Котова. По ее словам, взрыв произошел в подсобном помещении из-за утечки газа, когда слесарь включил свет. Ответственный за подземный переход рассказал, что там ремонтировали. Что происходило на месте ЧП, комментарии очевидцев, читайте в нашей трансляции.

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