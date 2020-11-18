Подземный переход на площади Революции в Челябинске украсили портретами Цоя, Высоцкого и волка из «Ну, погоди!»

Стены расписали в переходе в сторону магазина «Ритм». Фото: Тимур Абдуллаев

Переход на площади Революции в Челябинске, который ведет к музыкальному магазину «Ритм», преобразили арт-объектами. Теперь, переходя дорогу, челябинцы будут любоваться сочным граффити с надписью «Я люблю Челябинск», портретами людей, в том числе известных музыкантов: Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, мультгероями и трамваем.

Авторы граффити — челябинские райтеры Тимур Абдуллаев, Дмитрий Прозоровский и Евгений Гуглич. Проект помогло реализовать Управление культуры администрации Челябинска.

— Решили сделать, яркий, веселый и стильный переход. Так как там постоянно играют музыканты, связали это с музыкой. А сделать все портреты в геометричном стиле была просьба главного архитектора города Павел Крутолапов, — рассказал Тимур Абдуллаев КП-Челябинск.

Художники добавили в рисунок народные названия челябинских районов, например, Ленинский обозначили аббревиатурой LR.

Райтеры нарисовали волка из «Ну, погоди!» и попугая Кешу, вероятно, потому что эти мультгерои тоже любят музыку. Фото: Тимур Абдуллаев

Напомним, летом переходы на площади Революции освободили от ларьков, сделали здесь ремонт и стали расписывать стены граффити, как и хотели жители. «Подземку» с другой стороны площади украсили городскими достопримечательностями, сделав тем самым арт-навигацию для челябинцев и гостей города.

Художники добавили центру города ярких красок. Фото: Тимур Абдуллаев

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