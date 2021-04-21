В Челябинске компания «Интерсвязь» отключит камеры уличного видеонаблюдения

Трансляцию остановят с 14:00 до полуночи Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 21 апреля, «Интерсвязь» отключит камеры уличного видеонаблюдения. Информацию об этом подтвердила PR-менеджер компании Алена Аксеновских. Камеры отключат с 14:00 до 23:59, сервис «Улицы онлайн» будет недоступен.

— Трансляцию приостановят на основании предписания ГУ МВД России по Челябинской области, — рассказала КП-Челябинск Алена Аксеновских.

Напомним, подобные меры принимались в январе, когда в Челябинске проводились несогласованные акции. Вчера полиция опубликовала предупреждение об ответственности за участие в митингах — силовики будут пресекать действия демонстрантов.

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