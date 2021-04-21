Путин рассказал о строительстве метро в Челябинске

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В послании Федеральному Собранию 21 апреля президент России Владимир Путин объявил о планах строительства метрополитена в Челябинске.

— Челябинск — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта, — сказал глава государства.

В Челябинске большая работа по модернизации системы общественного транспорта и строительству метрополитена начата губернатором Алексеем Текслером. В феврале, на встрече с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснулиным, губернатор обсудил перспективы развития подземки.

Речь о строительстве метро в седьмом по счету городе России шла и во время Дней Челябинской области в Совете Федерации.

Как сообщает пресс-служба губернатора, идет подготовка новых проектных решений.