Федеральный бюджет поможет Челябинску обновить парк трамваев и троллейбусов

В Совете Федерации завершились Дни Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в среду, 31 марта, на «Часе региона» заявила, что читает соцсети и СМИ и имеет представление о мнении людей в регионе.

В разрезе Челябинска спикер Совфеда обозначила проблему общественного транспорта. Состояние почти всех маршруток она назвала «ведром с гвоздями» и рекомендовала руководству Челябинской области ужесточить требования к перевозчикам.

— Словами людей скажу: засилье так называемой «маршруточной мафии», устаревший автобусный и троллейбусный парк. Хорошо, что частный бизнес приходит в транспортные перевозки, но нужно им условия ужесточать. Работать надо на новых автобусах, не допускать устаревшего транспорта, — заявила Матвиенко.

Кроме того, подчеркнула спикер Совфеда, нужна федеральная поддержка Челябинску в обновлении и троллейбусов, и трамваем. И вопросом строительства метро в седьмом по счету городе страны тоже нужно заниматься.

Напомним, губернатор Алексей Текслер охарактеризовал Дни работы делегации Челябинской области в Совете Федерации как крайне результативные и успешные.

В Челябинске транспортная модернизация началась по распоряжению губернатора в прошлом году. Городу-миллионнику приобрели более сотни экологически чистых автобусов В 2021 г. для областного центра купят 30 трамваев — на средства бюджета области.

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