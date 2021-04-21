"По справедливости": Путин поддержал предложение губернатора Челябинской области

-. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

21 апреля в ежегодном послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин остановился на теме финансовой поддержки регионов. Глава государства предложил выдавать субъектам так называемые инфраструктурные кредиты на развитие территорий по ставке 3 % на 15 лет.

При этом, реструктуризируя накопленные областями долги, федеральный центр будет руководствоваться принципом справедливости. Ситуация в регионах разная, и есть те, кто не набрал кредитов. Кто-то закредитован куда больше. И первые могут почувствовать себя в проигрыше. Потому, подчеркнул президент, чем взвешеннее региональная бюджетная политика, тем выше шансы получить льготный бюджетный заем.

Президент России поддержал инициативу губернатора Челябинской области. Алексей Текслер в качестве руководителя комиссии по экономике и финансам на заседаниях при президенте озвучивал предложения по реструктуризации долгов регионов и погашения их за счет бюджетных кредитов.

Напомним, сегодня же во время обращения к Федеральному Собранию глава государства сообщил о перспективах строительства метро в Челябинске: с развитием подземки город получит обновление системы общественного транспорта.

Тему строительства метрополитена губернатор Челябинской области не выпускает из поля зрения. В феврале Алексей Текслер обсуждал вопрос с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Тогда вместе с губернатором Хуснуллин спустился в подземку и на своей странице в Инстаграм после сообщил: "Рад снова спуститься в метро и почувствовать атмосферу стройки!".

Сейчас по метрополитену в Челябинске готовятся новые проектные решения.

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