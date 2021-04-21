«Большая победа»: Текслер прокомментировал итоги послания Президента России

Метро в Челябинске обязательно построят!
Фото: Артем КИЛЬКИН
В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что в Челябинске развивать общественный транспорт нужно на основе строительства метрополитена.
Подводя итоги послания в разрезе Челябинска, губернатор Алексей Текслер сообщил, что региональные власти уже какое-то время активно работают над тем, чтобы вписать проект метро (проект старый, еще советского времени) в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска.
— Мы в целом определились, как это сделать; активно работаем с правительством Российской Федерации. В феврале мы спускались с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в наше метро, обсуждали планы дальнейшего развития, — сказал губернатор.
По словам Алексея Текслера, есть обновленное решение по развитию метрополитена в Челябинске. Для него, как для губернатора, факт того, что президент включил этот пункт в послание, значит, что проект будет точно реализован вместе с федеральным центром. Есть политическое решение. Определены технические шаги.
Губернатор подчеркнул, что для него это — большая победа. Он не сомневается, что новость стала радостной для горожан.
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