«Большая победа»: Текслер прокомментировал итоги послания Президента России

Метро в Челябинске обязательно построят! Фото: Артем КИЛЬКИН

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что в Челябинске развивать общественный транспорт нужно на основе строительства метрополитена.

Подводя итоги послания в разрезе Челябинска, губернатор Алексей Текслер сообщил, что региональные власти уже какое-то время активно работают над тем, чтобы вписать проект метро (проект старый, еще советского времени) в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска.

— Мы в целом определились, как это сделать; активно работаем с правительством Российской Федерации. В феврале мы спускались с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в наше метро, обсуждали планы дальнейшего развития, — сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, есть обновленное решение по развитию метрополитена в Челябинске. Для него, как для губернатора, факт того, что президент включил этот пункт в послание, значит, что проект будет точно реализован вместе с федеральным центром. Есть политическое решение. Определены технические шаги.

Губернатор подчеркнул, что для него это — большая победа. Он не сомневается, что новость стала радостной для горожан.

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