В Челябинской области суд смягчил наказание мужчине, убившему свою жену на глазах у детей

Мужчина будет находиться в колонии меньше трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Златоустовский городской суд смягчил приговор жителю Челябинской области Дмитрию Сергееву, которого ранее признали виновным в убийстве своей жены Светланы. Как сообщили в пресс-службе горсуда, подсудимый проведет в колонии не больше трех лет.

— Сергеев признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 3 месяца, — рассказали в Златоустовском городском суде. — Также ему частично присоединен срок, вынесенный в ноябре 2020 года, итого он проведет в колонии строго режима 2 года 11 месяцев.

26-летняя Светлана умерла 29 сентября 2019 года. По версии следствия, Дмитрий Сергеев избил ее во время ссоры на глазах у детей, а затем ушел из дома. Тело женщины обнаружили родственники через несколько часов. Во время проверки следователи заявили: у погибшей было слабое сердце. Но родственники Светланы настаивали на том, что это было убийство. В итоге после многочисленных публикаций в СМИ было возбуждено уголовное дело.

Двое детей у Светланы были от первого брака. Фото: Архив "КП"

У супружеской пары остались трое детей, младшей — один год, старшему — 11 лет.

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