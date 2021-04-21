Строить школы и сады в Челябинской области помогут инфраструктурные кредиты

Детские сады и школы помогут льготные инфраструктурные кредиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинской области решить задачи развития помогут инфраструктурные кредиты, о которых в послании Федеральному Собранию говорил президент Владимир Путин.

— Мы — один из регионов, которые уже включились в эту работу, — говорит заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. — Мы — пилоты вместо с ДОМ.РФ в привлечении средств от выпуска инфраструктурных облигаций.

Ввести новых механизм поддержки, напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер как руководитель комиссии Госсовета по экономике и финансам предложил на совещании при президенте России в марте.

Уже летом регион планирует получить инфраструктурный заем. Деньги направятся на строительство школы и детского сада в поселке «Привилегия» (Кременкуль), школы и детского сада в «Белом хуторе», школы и садика в микрорайоне «Парковый Премьер».

Инфраструктурные облигации — это долгосрочное и льготное кредитование, подчеркнул Сергей Шаль. Как озвучил в послании Федеральному Собранию президент, заем предоставляется на 15 лет под 3 % годовых. Это выгоднее предложений коммерческих банков.