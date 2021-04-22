В Челябинске вышли на след преступника, убившего зимой владельца магазина игрушек

Граждан, которым что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (909) 087-76-09, 8 (932) 016-83-47 или «02». Фото: СУ СКР по Челябинской области

Сотрудники Следственного комитета вышли на след предполагаемого преступника, который убил топором владельца магазина игрушек в Челябинске. Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения города. У силовиков уже есть на него ориентировка.

— Приметы преступника: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 сантиметров, волосы темные. Был одет: в черный пуховик средней длины с капюшоном, черную шапку и спортивные штаны черного цвета с надписью «FILA», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла накануне Нового года в магазине «Мир танков и самолетов» на улице Цвиллинга, 35. Неизвестный ударил предпринимателя топором по голове и скрылся. Спустя некоторое время пострадавшего обнаружили посетители. На момент прибытия медиков он был еще живой, однако позже скончался в больнице.

Убитого владельца магазина игрушек звали Артем Павлов. Ему было 49 лет. Он увлекался модельной техникой и реконструкциями.

Артем Павлов также был известным в городе реконструктором военной техники. Фото: Артем Павлов / Vk.com

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