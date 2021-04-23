В Челябинск на 9 мая приедут группа «Любэ», актер Борис Щербаков и героиня фильма «Елки»

Николай Расторгуев отпразднует День Победы вместе с челябинцами.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Прошлогодний День Победы россияне не особо запомнили. Из-за ограничений все праздновали по-семейному. Зато в этом году Челябинск отметит его с размахом. Праздничный концерт «Знамя Победы», который состоится 9 мая в 19 часов, будут вести известные российские актеры.
Борис Щербаков будет одним из ведущих праздничного концерта в Челябинске на 9 мая.
Фото: Александр ГЛУЗ
На сцену у Торгового центра выйдет народный артист РФ Борис Щербаков. Его напарницей по сцене станет актриса театра и кино Екатерина Климова, сыгравшая медсестру санитарного батальона в картине 2008 года «Мы из будущего» и главную героиню в новом сериале про разведку «Волчье солнце».
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram
Музыкальное поздравление в честь 9 Мая прозвучит в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» и вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы».
Управление культуры Администрации Челябинска подготовило афишу празднования 76-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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