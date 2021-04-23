В Челябинск на 9 мая приедут группа «Любэ», актер Борис Щербаков и героиня фильма «Елки»

Николай Расторгуев отпразднует День Победы вместе с челябинцами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прошлогодний День Победы россияне не особо запомнили. Из-за ограничений все праздновали по-семейному. Зато в этом году Челябинск отметит его с размахом. Праздничный концерт «Знамя Победы», который состоится 9 мая в 19 часов, будут вести известные российские актеры.

Борис Щербаков будет одним из ведущих праздничного концерта в Челябинске на 9 мая. Фото: Александр ГЛУЗ

На сцену у Торгового центра выйдет народный артист РФ Борис Щербаков. Его напарницей по сцене станет актриса театра и кино Екатерина Климова, сыгравшая медсестру санитарного батальона в картине 2008 года «Мы из будущего» и главную героиню в новом сериале про разведку «Волчье солнце».

Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Музыкальное поздравление в честь 9 Мая прозвучит в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» и вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы».

Управление культуры Администрации Челябинска подготовило афишу празднования 76-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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