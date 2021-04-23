9 мая в Челябинске 2021: где и что посмотреть на День Победы

Праздничная программа рассчитана на жителей старше 6 лет. Фото: архив КП.

В этом году Праздник Победы все ждут с двойным замиранием сердца. От ощущения значимости и неопределенности: а вдруг, снова не состоится. Власти региона сейчас особо пристально следят за санитарными правилами поведения в общественных местах и делают ставки на прививочную кампанию против коронавируса. Как будет выглядеть торжественное шествие, обсуждали еще в марте. Сегодня стала известна афиша праздничных мероприятий 9 мая в Челябинске 2021. Рассказываем где, что посмотреть на День Победы.

Мемориал «Вечный огонь»

9 часов — торжественная церемония возложения цветов и венков.

Дворец культуры металлургов

10 часов — митинг-концерт «С Днем Победы!»

Площадь Революции

11 часов — торжественное построение войск Челябинского гарнизона

13 часов — выставка военной техники

Парад Победы состоится на площади революции в 11 часов. Фото: архив КП.

Сад Победы

11 часов — праздничный концерт «Отдыхаем с ветеранами»

11 часов — Выставка военной техники

12 часов — акция «Георгиевская ленточка»

Парк Металлург им Тищенко

11 часов — праздничная программа «Победа в сердце каждого живет!»

12 часов — акция «Георгиевская ленточка»

13 часов 30 минут — концерт оркестра «Живые звуки»

Городской сад Пушкина

12 часов — праздничный концерт «Победа Родины моей»

12 часов — акция «Георгиевская ленточка»

Театральная площадь

12 часов — праздничный концерт и кухни народов мира

Кировка (пешеходная улица)

12 часов — праздничный концерт «Челябинск — город победителей»

12 часов — акция «Георгиевская ленточка»

20 часов — праздничный концерт «Огонь Победы»

Парк Гагарина

13 часов гала-концерт открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа!»

12 часов — акция «Георгиевская ленточка»

16 часов — концерт духового оркестра

Площадь у кинотеатра «Победа»

14 часов — праздничный концерт «Этот День Победы!»

Площадь у развлекательно комплекса «Аврора»

17 часов — народные гуляния «Весна Победы»

Площадь у Торгового центра

19 часов — праздничный концерт «Знамя Победы».

Выступят Уральский государственный академический русский народный хор и звезды российской эстрады: группа «Самоцветы», Николай Расторгуев и группа «Любэ». Вести праздничную программу будут актриса театра и кино Екатерина Климова и народный артист РФ Борис Щербаков.

Из-за праздничного салюта будет перекрыто движение с 20 до 23 часов. Сам он состоится в 22.00. Фото: архив КП.

Набережная реки Миасс (около памятника Столыпину)

22 часа — праздничный фейерверк

В преддверии Дня Победы в Челябинской области также пройдут и другие мероприятия. Например, 7 мая в 18 часов на площади перед театром драмы Найма Орлова состоится концерт, посвященный памяти артистов фронтовых бригад «А песня тоже воевала».

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