Дорожную яму в Челябинской области «отремонтировали» тремя матрасами и одеялом

Фото: «Миасское_Live [СЛУШОК]» / vk.com

Жители села Миасское в Челябинской области решили самостоятельно отремонтировать участок автомобильной дороги, где образовалась яма. Но к этому подошли весьма оригинальным способом: положили на поврежденное дорожное полотно три матраса и одеяло. В соцсетях уже оценили такой необычный ремонт.

— Новая разработка асфальта «Комфорт +», — пошутил один из жителей Южного Урала в группе «Миасское_Live [СЛУШОК]» во «Вконтакте».

Фото: «Миасское_Live [СЛУШОК]» / vk.com

В администрации Красноармейского района рассказали, что на днях подрядчик приступил в Миасском к ремонту дороги, но не успел завершить работы окончательно.

— Вчера на автодороге по улице Торговой и 60 лет СССР подрядная организация подготовила полотно для ямочного ремонта. Теперь в ближайшее время она должны завезти асфальт и выровнять поверхность, — сообщила пресс-служба районной администрации.

Похожая ситуация произошла в Ленинском районе Челябинска на перекрестке улиц Пограничной и Курганской. Там образовался провал асфальта. Жители города решили ради безопасности превратить поврежденный участок дороги в арт-объект. Позже яму заделали.

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