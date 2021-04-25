В Челябинске из-за ремонта дорог на шести участках ограничат движение

В городе начался сезон ремонта дорог
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске в воскресенье, 25 апреля, дорожные работы будут вестись на семи объектах. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, на шести участках введено ограничение движение.
Водителям нужно тщательно продумывать маршрут, чтобы не встать в пробку. Трудности с проездом будут на:
— Университетская Набережная от улицы Чичерина до Молодогвардейцев — снятие асфальта, подготовка основания.
— Комсомольский проспект от Чайковского до Чичерина — демонтаж бортовых камней, обустройство тротуара.
— Куйбышева от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта — демонтаж бортовых камней.
— Танкистов на участке от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки — обустройство места для установки временных знаков, обустройство тротуара.
— Черкасская на участке от Шоссе Металлургов до Свердловского тракта — работа с бордюром, устройство щебеночного основания.
— Краснознаменная — демонтаж тротуара.
На дороге к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до улицы Челябинская работы будут вестись без ограничения движения, а на улице Мраморная от Морской до кольца автодороги в аэропорт ремонт приостановили до понедельника.
С 16 апреля было перекрыто движение на перекрестке рядом с Ленинградским мостом.
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