В Челябинске из-за ремонта дорог на шести участках ограничат движение

В городе начался сезон ремонта дорог Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске в воскресенье, 25 апреля, дорожные работы будут вестись на семи объектах. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, на шести участках введено ограничение движение.

Водителям нужно тщательно продумывать маршрут, чтобы не встать в пробку. Трудности с проездом будут на:

— Университетская Набережная от улицы Чичерина до Молодогвардейцев — снятие асфальта, подготовка основания.

— Комсомольский проспект от Чайковского до Чичерина — демонтаж бортовых камней, обустройство тротуара.

— Куйбышева от Молодогвардейцев до Свердловского проспекта — демонтаж бортовых камней.

— Танкистов на участке от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки — обустройство места для установки временных знаков, обустройство тротуара.

— Черкасская на участке от Шоссе Металлургов до Свердловского тракта — работа с бордюром, устройство щебеночного основания.

— Краснознаменная — демонтаж тротуара.

На дороге к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до улицы Челябинская работы будут вестись без ограничения движения, а на улице Мраморная от Морской до кольца автодороги в аэропорт ремонт приостановили до понедельника.

С 16 апреля было перекрыто движение на перекрестке рядом с Ленинградским мостом.

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