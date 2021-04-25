Из золота что ли? В Челябинске побит рекорд по ценам на яйца

Цены на яйца в Челябинске давно не смешные! Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области в преддверии Пасхи побит рекорд по ценам на яйца. В сетевых магазинах стоимость за десяток превысила 100 рублей.

— К это времени всегда повышают цены, но чтобы настолько! Эти яйца из золота что ли? — возмущается читательница КП.

В сетевом магазине десяток крупных яиц продают уже почти по 110 рублей. Фото: читатель КП

А это цена за 15 яиц. Фото: читатель КП

80 рублей - это уже со скидкой. Фото: читатель КП

По данным Росстата, к середине апреля цены на яйца в стране увеличились на 1,5%. В 30 регионах рост цен составил 2,4%, в 15 — 4,6%. И только в четырех регионах стоимость яиц не изменилась.

В 2018 году в Челябинске максимальный рост был не к Пасхе, а к Новому году. Тогда десяток кругленьких стоил от 60 до 80 рублей, а до этого можно было купить за 40.

Теперь горожане гадают, ждать ли очередного рекорда к новогоднему празднику.

Кстати, самыми дорогими оказались бетонные яйца. Правда, они могут пригодиться только в качестве сувенира. Стоит такой подарок 3 600 рублей за две штуки и коробочку с шутливой надписью.

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