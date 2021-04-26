Глава Челябинска потребовала закрасить надписи на стенах домов и трансформаторных будках

Надписи уродуют набережные и другие городские пространства.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске растет число красивых ярких граффити, и это радует. Но в тоже время становится все больше безобразных надписей. Вандалы портят ими стены, трансформаторные будки, ограждения набережных и другие объекты. Наталья Котова потребовала разобраться с этими художествами.
— Поручаю сделать реестр таких рисунков и по подведомственности обратиться с просьбой покрасить. Если это офис, то обращаемся к руководителю коммерческой организации, если многоквартирный дом — к управляющей организации, если это, например, дверь обувного магазина — к ним обращаемся. Особенно центр города, там много таких мест стало, — сказала глава города на аппаратном совещании 26 апреля.
Мэр отметила, что речь идет не про красивые граффити, а про небрежные каракули. Остается надеяться, что коммунальщики правильно поймут задачу и не закрасят арт-объекты. А такое было в Челябинске уже не раз. Так центр города лишился граффити птички на трансформаторном ящике, за которую позже извинился мэр, а также арт-объекта с изображением Пушкина.
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