Родственники рассказали, что случилось с уфимским таксистом, пропавшем в Челябинской области

Фото: предоставлено КП-Уфа

У таксиста из Уфы, которого все выходные искали близкие и волонтеры, пропала связь. Поэтому до него не могли дозвониться. Об этом рассказала нашим коллегам КП-Уфа его родственница.

— У него застряла машина, связь в тех местах вообще не ловит, все эти дни он просто не мог дозвониться до жены, — уточнила Елена Л.

Вызволить машину помогли неравнодушные люди.

Напомним, вечером 23 апреля таксист взял заказ в Челябинскую область, но обратно не вернулся. На следующий день он прислал жене фотографию, что его машина застряла. Родные забили тревогу и обратились в поисковые отряды и полицию. У мужчины двое детей, которые очень переживали за него.

— Он нашелся сам. Подробности к сожалению не разглашаются, — прокомментировали поисковики «ЛизаАлерт»

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