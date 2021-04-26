Родственники рассказали, что случилось с уфимским таксистом, пропавшем в Челябинской области

Фото: предоставлено КП-Уфа
У таксиста из Уфы, которого все выходные искали близкие и волонтеры, пропала связь. Поэтому до него не могли дозвониться. Об этом рассказала нашим коллегам КП-Уфа его родственница.
— У него застряла машина, связь в тех местах вообще не ловит, все эти дни он просто не мог дозвониться до жены, — уточнила Елена Л.
Вызволить машину помогли неравнодушные люди.
Напомним, вечером 23 апреля таксист взял заказ в Челябинскую область, но обратно не вернулся. На следующий день он прислал жене фотографию, что его машина застряла. Родные забили тревогу и обратились в поисковые отряды и полицию. У мужчины двое детей, которые очень переживали за него.
— Он нашелся сам. Подробности к сожалению не разглашаются, — прокомментировали поисковики «ЛизаАлерт»
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