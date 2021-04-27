Это несправедливо: прокуратура требует добавить срок подельнику экс-мэра Челябинска

Суд оказался снисходительным к Пашкову и не стал назначать штраф Фото: Евгений НАСЫРОВ

Прокуратура Челябинской области потребовала ужесточить приговор подельнику экс-мэра Евгения Тефтелева — бывшему начальнику управления капительного строительства Челябинск Евгению Пашкову. 8 лет колонии без штрафа, как считает гособвинитель — «несправедливое наказание».

— Прокуратура просит приговор отменить, увеличив срок наказания в виде лишения свободы, применить дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 75 млн рублей, сохранить наложенный арест на имущество и увеличить срок лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления до 10 лет, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Апелляция уже подана. Суд решил не назначать штраф и снял арест с имущества, так как у Пашкова троих детей на иждивении. Репортаж из зала суда, — в нашем материале.

Напомним, Евгений Тефтелев — не только коллега, но и крестный отец дочери Пашкова — заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате он отделался 3 годами лишения свободы и штрафом 37,5 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru