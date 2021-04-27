Взгляд из регионов: Текслер участвовал в федеральном круглом столе

-. Фото: gubernator74.ru

Сегодня губернатор Челябинской области в онлайн формате работал на круглом столе, тема которого — «Послание президента В. В. Путина: взгляд из регионов».

В списке участников — губернаторы Кемеровской, Самарской областей, глава Камчатского края.

Алексей Текслер выступил как глава региона и как руководитель комиссии Госсовета «Экономика и финансы».

— Послание президента было, в первую очередь, ориентировано на поддержку семей. Однако, когда мы говорим о комплексном подходе, президент акцентирует внимание и на повышении самостоятельности регионов, на их возможностях. Послание пронизано задачами сделать регионы более сильными. Поддержка регионов, их возможности — вот что ставится во главу угла, — сказал губернатор.

Глава Челябинской области остановился на важном для субъектов направлении послания - снижении долговой нагрузки регионов и реструктуризации долгов до 2029 г.

В прошлом году многие регионы взяли банковские кредиты для борьбы с COVID-19: в стране выдано 223 млрд. руб. В июле 2021 г. займы нужно было возвращать. Президентом также принято решение о включении их в сумму реструктуризации. Это, подчеркнул Текслер, — реальная поддержка регионов в теме их развития. Так, Челябинская область реструктуризирует 5,3 млрд рублей.

Еще 100 млрд. руб. федеральный центр планирует направить субъектам в этом году. То есть, как подчеркнул Алексей Текслер, помощь регионам составит минимум 300 млрд. руб.

Коснулся губернатор темы проекта метро в Челябинске, о котором говорили несколько десятилетий. Проект будет реализован, что очень важно для миллионного города.

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