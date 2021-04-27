Первая партия новых трамваев придет в Челябинск осенью

Так будут выглядеть новые вагоны. Фото: Миндортранс Челябинской области

10 из 30 новых трамваев доставят в Челябинск в сентябре, а остальные — к декабрю 2021 года. Договор с компанией «Синара-Транспортные Машины» уже заключен, в мае подрядчик начнет производство вагонов.

— Изготовление трамвая будет осуществлено на производственных мощностях «Усть-Катавского вагоностроительного завода», выступающего в качестве стратегического контактного партнера СТМ в сегменте городского общественного транспорта, — рассказали в пресс-службе миндортранса Челябинской области.

В новых трамваях будет климат-контроль, видеокамеры, слоты для USB-зарядки и Wi-Fi. Для маломобильных пассажиров есть специальные места. Гарантия два года или 100 тыс. км пройденного пути.

Как уточнили в ведомстве, проект модернизации трамвайного парка Челябинска предполагает замену около 20% подвижного состава. Ранее выбрали расцветку для будущих вагонов.

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