Миндортранс показал новую расцветку трамваев в Челябинске

Фото: Миндортранс Челябинской области

Миндортранс Челябинской области показал, как будут выглядеть новые трамваи в Челябинске. Их оформят в едином стиле из жемчужно-белого и бирюзово-зеленого цветов.

— Выбор данных оттенков обусловлен задачей сохранить преемственность предыдущих цветовых решений общественного транспорта города Челябинска и одновременно с этим сменить позиционирование трамвая как скоростного и нового вида транспорта, — уточнили в миндортрансе.

Существующий на сегодняшних трамваях бежевый оттенок заменили на более светлый, а вишневый решили сменить кардинально на бирюзово-зеленый. За основу был взят цвет, которым раскрашены городские автобусы, и немного изменен. Все новые трамваи, которые появятся на улицах Челябинска, будут оформлены в едином стиле, тендер на их закупку объявят в конце марта.

Напомним, в 19 марта в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» губернатор Алексей Текслер заявил, что в городе в 2021 году появится 31 новый трамвай. Они будут оснащены USB, розетками и кондиционерами. Полное интервью с главой региона читайте в нашем материале.

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