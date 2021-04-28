Автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске закроют 14 мая

Рейсы с автовокзала переносили в несколько этапов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

14 мая в Челябинске окончательно закроют автовокзал «Центральный» возле ДС «Юность». Информацию об этом подтвердил руководитель компании «Служба организации движения» Сергей Валеев. По его словам, сейчас с этого автовокзала отправляются рейсы до Уфы и Екатеринбурга, а с 14 мая их перенесут на «Синегорье».

— До этого мы в несколько этапов переносили рейсы, чтобы не доставлять лишних неудобств пассажирам. Сейчас у нас остались часть уфимского и полностью екатеринбургское направления. Решили перенести их после праздников, чтобы люди не путались, чтобы они съездили на праздники так, как им было удобно до этого, — уточнил Сергей Валеев.

Напомним, ранее на «Синегорье» переносили рейсы в города Челябинской области. Информация о том, что автовокзал «Центральный» перенесут появилась осенью 2020 года. В нашем материале можно посмотреть, как выглядят автостанции в настоящее время.

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