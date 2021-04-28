Делал вид, что говорит по телефону: извращенец испугал детей возле школы в Челябинске

Мужчину заметили рядом со школой №68 Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске появился очередной извращенец. Его заметили сегодня рядом со школой №68 по улице Тухачевского, 15 в Ленинском районе. По словам очевидцев, мужчина делал вид, что разговаривает по телефону, но при этом, его штаны были спущены до колен.

В пресс-службе УМВД России по Челябинску прокомментировали, что проводится проверка.

Накануне другого извращенца поймали на Винницкой, 4 в Металлургическом районе. Ранее судимый за изнасилование бездомный напал на девочку в подъезде. Его помогли задержать очевидцы.

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