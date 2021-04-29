Моргенштерн, Дорн и TikTok-блогеры снялись в YouTube-проекте МТС «Кошмары музыкантов»

В короткометражных фильмах приняли участие Моргенштерн, Иван Дорн, Хаски, Павел Деревянко, Глюкоза, Анфиса Вистингаузен и популярные TikTok-блогеры: Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева.

Проект включил четыре короткометражных хоррора в различной стилистике жанрая от мистического триллера до кровавого слэшера. Каждый из эпизодов «Кошмаров музыкантов» исследует тему потаенных страхов и фобий музыкантов, в сюжетах спрятано множество подтекстов, аллюзий и двусмысленности, социальной критики и постмодернистской игры с открытым финалом. Четыре короткометражки уже вышли на YouTube-канале «Последний канал».

Над реализацией проекта поработали именитые режиссеры: Илья Найшуллер, Анджей Гавриш, Максим Шишкин и Филипп Юрьев.

Как сообщили в МТС, единственным жанром, который позволяет экспериментировать и привлекает внимание молодежной аудитории, остается хоррор, поэтому в компании решили сделать его максимально смелым и для этого дали полную свободу режиссерам и артистам: намерено не делали типичных для брендов продуктовых интеграций и не накладывали никаких творческих ограничений, ведь МТС теперь — это и производитель контента.

— Пока в кинотеатрах доминируют блокбастеры и «поп-корн кино», единственным жанром, который позволяет экспериментировать и привлекает внимание молодежной аудитории, остается хоррор, — прокомментировала директор департамента маркетинговых коммуникаций Мария Яковлева. — Мы решили сделать его максимально смелым и для этого дали полную свободу режиссерам и артистам: намерено не делали типичных для брендов продуктовых интеграций и не накладывали никаких творческих ограничений, ведь МТС теперь — это и производитель контента.

— Работа на проекте чем-то напоминала собирание пазла: было важно, чтобы в каждом фильме идеально подошли друг другу и режиссер, и музыкант, и выбранная тема, и формат хоррора. Только так можно было быть уверенными, что в результате сложится по-настоящему яркая и дерзкая картина. В итоге ни один фильм не будет похож на предыдущий, несмотря на то что изначально каждый режиссер получил одинаковый бриф: «Давайте снимем что-то страшное и про музыкантов! — отметил креативный директор Zebra Hero Артем Царегородцев.

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