В Челябинске на улице Куйбышева, где провалился асфальт, установили новый коллектор

Старый коллектор провалился из-за большой нагрузки на магистрали. Он не был ничем укреплен. Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске на улице Куйбышева закончили установку коллектора, из провала которого 5 апреля появилась большая яма. Жильцов рядом стоящего дома пришлось эвакуировать, а дорогу перекрыть. Об этом сообщили в мэрии города.

— К утру 29 апреля закончен монтаж системы, коллектор работает в штатном режиме, — сообщили в администрации. — Полностью завершена укладка трубы Корсис d=1000 мм, выполнена герметизация ввода трубы в колодец К5 у многоквартирного дома по улице Куйбышева, 7, проведена герметизация стыков, выведено из работы насосное оборудование.

В мэрии добавили, что в ближайшие два дня поставят колодец во дворе дома и уберут напорные трубопроводы, временный коллектор и обсадные сваи.

15 апреля глава Курчатовского района Сергей Антипов на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказал, что стало причиной провала коллектора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru