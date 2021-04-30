Найденного на заправке в Челябинской области медвежонка Умку увезут в приют к тигру Жорику

Фото: скриншот видео Давида Даллакяна / Vk.com

Медвежонок Умку, найденный в коробке на заправке под Чебаркулем, перевезут из Челябинска в хабаровский реабилитационный центр для диких животных «Утес». Там уже несколько лет живет спасенный челябинским зоозащитником Кареном Даллакяном тигр Жорик и трое осиротевших медвежат. В большое путешествие к новой семье малыш отправится сегодня, 30 апреля.

— Сейчас собираемся в путь, лететь будем из аэропорта Кольцово около шести часов, — рассказал КП-Челябинск основатель фонда зоозащиты диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян. — Берем с собой яблоки, мед и хворост, а на месте для него власти Хараборского края готовят молочко, потому что ребенка надо будет покормить. Прилетим в Хабаровск завтра в 10:00 и отправимся в «Утес», где живет тигр Жорик и трое медвежат, которых мы передали в этот реабилитационный центр год назад. Удачно совпало, что 1 мая Жорику исполнится 12 лет. Подарков не везу, но, думаю, он будет счастлив увидеть папу.

Медвежонка нашли в коробке на бензозаправке вблизи Чебаркуля. Он был настолько мал, что поначалу его приняли за щенка и взяли домой на передержку. Но спустя месяц поняли, что у животного привычки и повадки далеко не собаки. Так он оказался в приюте у Карена Даллакяна.

В «Утесе» адаптировать к самостоятельной жизни в условиях природы Умка будет около года. Программа реабилитации рассчитана на этот срок. Малыш за это время должен научиться добывать пищу и укладываться в спячку.

— Медвежат, которых мы передали в центр год назад, как раз в этом году выпустят в тайгу, — добавил Карен Даллакян.

Все необходимые документы на перелет медвежонка в другой регион помогли оформить сотрудники министерства экологии Челябинской области во взаимодействии с ГУ МВД области, управлением Россельхознадзора и областным ветеринарным центром.

— Поездка стала возможной благодаря слаженной работе всех ведомств, — отметил заместитель министра Челябинской области Виталий Безруков. — Сделать это было необходимо в короткий срок, чтобы медвежонок не успел привыкнуть к людям, и адаптация его к новым условиям прошла как можно легче.

Краснокнижную птицу передали в питомник. Фото: министерство экологии Челябинской области

Также сегодня Карен Даллаякин Карен Даллакян в присутствии представителей министерства экологии Челябинской области передал орла-могильника сотрудникам питомника «Холзан», расположенного в Свердловской области. Краснокнижная птица покинула специализированный приют для птиц и продолжительное время находилась на вольных хлебах, пока его не заметили в частном курятнике жители одного из поселков Челябинской области.

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