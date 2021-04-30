В Челябинске снесут деревья для строительства дороги к школе

Родители школьников добивались благоустройства два года. Фото: читатель КП-Челябинск

В Челябинске с 1 мая начнут сносить деревья на улице Конструктора Духова. Там начнется строительство дороги к школе №116, появления которой жители Чурилово ждут уже несколько лет. О работах в пятницу, 30 апреля, предупредили в мэрии.

— В рамках строительства дороги на улице Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда с 1 мая планируется начать снос зеленых насаждений, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Работу будет проводить подрядная организация ООО «Арсак».

В счет компенсации кампания высадит деревья в Тракторозаводском районе. Где именно, не уточняют.

Дорогу построят в рамках национального проекта «Безопасное качественные дороги». Муниципальный контракт заключен на 2021-2022 годы.

Родители учеников новой школы №116 на улице Конструктора Духова, 8 неоднократно жаловались в редакцию КП-Челябинск на отсутствие дороги к образовательную учреждению. Их детям приходится в непогоду добираться до классов с современнейшим оборудованием по грязи — асфальтированной дороги и благоустроенных тротуаров там попросту нет.

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