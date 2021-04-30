18-летнему челябинцу грозит до 5 лет тюрьмы за призывы на акции протеста

Акции протеста не были согласованы Фото: Кирилл САДЫКОВ

На 18-летнего челябинца завели уголовное дело за неоднократное нарушение порядка организации/проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ)

— Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ, за что судом ему назначались различные наказания, в том числе административный арест на срок 5 суток. Вместе с тем, гражданин продолжил свою противоправную деятельность, регулярно размещая в сети Интернет призывы к неограниченному кругу лиц принять участие в несогласованных публичных мероприятиях, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по г. Челябинску.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

О каких митингах идет речь, не сообщается. Мы рассказывали, как проходили митинги 31 января 2021 года, кто на них пришел и сколько человек было задержано полицейскими.

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