30 миллионов: налог на самозанятых в Челябинской области получат города и районы

Самозанятых в Челябинской области все больше. О себе, например, заявляют репетиторы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 30 апреля, стало известно, что почти 30 млн рублей, поступивших в областной бюджет от налога на самозанятых за I квартал, направят в муниципалитеты. Средства будут использованы на решение местных вопросов. Например, на благоустройство.

Как сообщает пресс-служба губернатора, подписано распоряжение о распределении дотаций в бюджеты 43 муниципалитетов. Цель — стимулировать рост численности самозанятых южноуральцев и поступлений налога на их профессиональный доход.

В I квартале нынешнего года в казну региона поступило 29,8 млн рублей от уплаты самозанятыми налога.

Челябинск из этой суммы получит больше всего — более 15 млн руб., Магнитогорск — более 3 млн руб., Миасс — 1 млн 404 тыс.

По миллиону направят в Копейск, Златоуст и Сосновский район.

Деньги распределяются по справедливости: сколько налогов на профессиональный доход в территории было уплачено, столько же в город или район будет возвращено.

Новое правило будет работать каждый квартал.

Кстати, сегодня самозанятыми стали 48 645 южноуральцев. При этом, к новому налоговому режиму с начала года присоединилось присоединились 14 787 человек.

По данным региональной службы занятости, каждый день о себе заявляют более чем 100 жителей области.

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