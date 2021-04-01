Самозанятых все больше: как Челябинская область поддерживает малый бизнес

В регионе все больше самозанятых. О себе, например, заявляют репетиторы, кондитеры, мастера маникюра, парикмахеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области растет число самозанятых. Люди, ранее работавшие «в тени», оценили простоту отчетности по новому налогу и регистрируют бизнес. По данным минэкономразвития региона, в прошлом году о себе заявило около 34 тыс. самозанятых (сейчас — более 40 тыс.).

В малом и среднем предпринимательстве на Южном Урале в прошлом году трудилось 499,4 тыс. человек (+2,1% к 2019 г. По России + 1,1%).

На начало нынешнего года в регионе действует 133,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, или на 4,7% меньше, чем в годом раньше. Как говорят в минэкономе, в основном, потому, что предприниматели не предоставили в срок отчетности в налоговые органы и были исключены из Единого реестра налоговой службы. Вторая причина — отсутствие финансовых операций хотя бы по одному банковскому счету.

Год пандемии ковида стал испытанием бизнеса на прочность. По поручению губернатора Алексея Текслера область включилась во все федеральные программы по сохранению занятости сохранения занятости и финансовой устойчивости. Был разработан пакет региональных мер поддержки. В прошлом году для сохранения более чем 170 тыс. рабочих мест в регионе малый и средний бизнес получил более 30 млрд. руб.

Сейчас, когда ковидные ограничения почти сняты, власти области продолжают внимательно наблюдать за ситуацией в сфере малого и среднего предпринимательства.

Для восстановления доковидных показателей в малом и среднем бизнесе губернатор поручил уменьшить ставки по упрощенной системе налогообложения до минимального уровня.

Кроме того, в регионе расширят перечень видов деятельности для работы по патентной системе налогообложения. Речь идет о предприятиях отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

Законопроекты уже внесены Алексеем Текслером в Законодательное. Депутаты рассмотрят их на апрельском заседании.

Напомним, по решению губернатора, средства, поступающие в бюджет области по налогообложению самозанятых, направят на решение важных проблем городов и районов. Например, на благоустройство.

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