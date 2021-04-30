Главврач челябинского онкоцентра возглавит медицинский университет

Андрей Важенин (слева) и министр здравоохранения Юрий Семенов Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский уходит в отставку. Освободившееся место, пока что в качестве исполняющего обязанности займет главврач Центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин.

— 11 мая у Важенина последний рабочий день, — рассказал источник КП-Челябинск в онкоцентре. — Это обсуждалось уже давно. Кандидатов на его место рассматривалось много, как из самого онкоцентра, так и со стороны. Среди имен называли даже Наталью Горлову, но недавно она возглавила горбольницу №1.

СПРАВКА КП

Андрей Важенин окончил лечебный факультет Челябинского государственного медицинского института (1981) по специальности лечебное дело, затем остался в клинической ординатуре на кафедре онкологии. По окончании в 1983 году и поступил на работу в Челябинский областной онкологический диспансер, прошел путь от клинического ординатора до главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (с 1998 года).

В 2006 году избран членом Общественной палаты Челябинской области и вошел в состав ее президиума. Депутат Законодательного собрания Челябинской области с сентября 2015 года.

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