На Северо-Западе Челябинска задержали голого мужчину, разгуливавшего по улице

Кадр с видео ЧЕЛЯБИНСК Online/vk.com
Днем 1 мая на проспекте Победы разгуливал голый мужчина. Горожане такого «креатива» не оценили и вызвали полицию.
— Поступило сообщение от граждан. Сотрудники полиции выехали на место. Мужчина передан медикам, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Как уточнили правоохранители мужчина никому не угрожал.
Весеннее обострение. Иначе никак не назвать происходящее. На этой неделе поймали извращенца на Винницкой, 4 в Металлургическом районе. Ранее судимый за изнасилование бездомный напал на девочку в подъезде. Его помогли задержать очевидцы.
Рядом со школой №68 по улице Тухачевского, 15 в Ленинском районе заметили эксгибициониста. По словам очевидцев, мужчина делал вид, что разговаривает по телефону, но при этом, его штаны были спущены до колен.
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