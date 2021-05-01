На Северо-Западе Челябинска задержали голого мужчину, разгуливавшего по улице

Кадр с видео ЧЕЛЯБИНСК Online/vk.com

Днем 1 мая на проспекте Победы разгуливал голый мужчина. Горожане такого «креатива» не оценили и вызвали полицию.

— Поступило сообщение от граждан. Сотрудники полиции выехали на место. Мужчина передан медикам, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как уточнили правоохранители мужчина никому не угрожал.

Весеннее обострение. Иначе никак не назвать происходящее. На этой неделе поймали извращенца на Винницкой, 4 в Металлургическом районе. Ранее судимый за изнасилование бездомный напал на девочку в подъезде. Его помогли задержать очевидцы.

Рядом со школой №68 по улице Тухачевского, 15 в Ленинском районе заметили эксгибициониста. По словам очевидцев, мужчина делал вид, что разговаривает по телефону, но при этом, его штаны были спущены до колен.

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru