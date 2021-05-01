Разбитая инсультом челябинка, которую заметили благодаря ее собакам, умерла в больнице

Женщина несколько дней пролежала дома парализованная Фото: кадр с видео

68-летняя челябинка Любовь Михайловна Арапова, которая несколько дней пролежала с инсультом, пока зооволонтеры не обратили внимание на голодных собак, скончалась в больнице. Активисты позвонили в редакцию КП-Челябинск с просьбой помочь найти родственников женщины.

— Я обратилась на железную дорогу, где она работала, опросила соседей по месту ее прописки — никто ничего не знает. Мы вроде бы спасли ее передали врачам, а теперь она умерла и у меня душа не на месте. Мне говорят: отпусти, пусть государство думает о ней... но ведь ее закопают, как не знаю кого, — едва сдерживает эмоции общественный инспектор по делам животных Виктория Пихуля.

Активисты договорились с моргом, чтобы там продержали тело женщины как можно дольше.

— Денег похоронить ее у нас нет. Уже думаем открыть сбор средств, — добавила Виктория.

Волонтеры поделились фотографией женщины

Также предстоит раздать животных. Даже если родственники найдутся, вряд ли им будут нужны кошки и собаки.

— Мы продолжаем кормить животных, собрали достаточно средств. У женщины 9 взрослых кошек (сначала мы думали, что их меньше), было шестеро котят, но двое умерли. И две собаки. Пока нам предлагают только платную передержку, — рассказала Виктория.

Если вы являетесь родственниками женщины или знаете ее близких, вы можете обратиться в редакцию КП-Челябинск или к волонтеру Юлии.

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