Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Челябинске: «также реалистично, как и в Москве»

В этом году в торжественном шествии примут участие около 1700 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

6 мая в 16 часов в центре города оцепят проспект Ленина, площадь Революции и еще две улицы, по которым проедет боевая техника. 3-часовая генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Челябинске пройдет, как и в Москве. И не будет особо отличаться от настоящего торжественного шествия. Зрители свободно смогут понаблюдать за происходящим со стороны.

— Доступ горожан будет запрещен именно на саму площадь. То есть можно будет подойти на уровень левой и правой трибуны. Там, насколько я знаю, полиция не будет ограничивать горожан. 9 мая будет оцепление практически от фонтана. Там установят рамки, через которые все будут проходить. А на тренировку жестких ограничений у нас нет, — поделился с КП-Челябинск начальник отдела по работе с правоохранительными органами, взаимодействию с военнослужащими и казачеством Министерства общественной безопасности Челябинской области Александр Красных.

Генеральный прогон нужен для того, чтобы согласовать действия войсковых частей и других военных подразделений Челябинска, которые будут участвовать в Параде Победы. Это, не много не мало, около 1700 человек.

— Сегодня будем проводить стыковку по таймингу. Это будет полный проход и проезд техники с пролетом самолетов ДОСААФ. Они должны будут завершать проезд всей техники, которая пройдет по площади 9 мая.

Торжественное построение войск челябинского гарнизона в День Победы начнется в 11 часов.

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