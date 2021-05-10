В Челябинске горит старинный дом, на месте которого хотят построить 55-этажный небоскреб

Горит дом по адресу Российская, 82. Фото: кадр из видео

Сегодня, 10 мая, челябинцев переполошили клубы черного дыма со стороны жилого комплекса «Башня Свободы». В МЧС сообщили, что горит дом по адресу Российская, 82.

Дым видно с соседних улиц. Фото: Анна Шершакова

— Горит заброшенный частный дом. На месте работают четыре единицы техники. Силы пожарных направлены на ликвидацию возгорания и на то, чтобы огонь не перекинулся на рядом стоящие строения, — сообщили КП-Челябинск в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Таким этот дом был. Скриншот: Google Maps

Напомним, этот и другие дома на улице Российской будут сносить ради строительства 55-этажного небоскреба.

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