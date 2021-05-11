В Челябинске назначили нового вице-мэра вместо находящегося под следствием Олега Извекова

Олег Извеков (слева) уволен. На его место назначен Игорь Постнов (справа). Фото: Сергей Сотников, Игорь Постнов/facebook.com

C сегодняшнего дня, 11 мая, приступил к работе новый замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

— Трудовой путь начал с должности специалиста в банке «Синтез». Работал на разных должностях в «ТюменьЭнергобанке», «Альфа-Банке», «КредитУралбанке», банке «Открытие». Последнее место работы — заместитель председателя правления АО «УралПромбанк», — рассказал начальник пресс-службы администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Первое высшее Игорь Постнов по специальности инженер-механик-исследователь в 1992 году, затем выучился на экономиста в 1997 году.

Напомним, бывшего заместителя главы города по экономике Олега Извекова задержали 18 февраля. По версии следствия, он получил взятку в крупном размере. В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». В январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова.

Бывшего вице-мэра отправили в СИЗО. Последний раз срок содержания под стражей продлили до 17 июля.

— Извеков был уволен по соглашению сторон, — уточнил Владимир Сафонов.

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