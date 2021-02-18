Сегодня в Челябинске задержали заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. В своей должности он проработал чуть меньше года, назначили его 26 февраля 2020. Рассказываем, кто такой Олег Извеков и чем он занимался до работы в мэрии.Олег Извеков родился в Увельском районе Челябинской области. Окончил ЧелГУ по специальности «Историк». Затем получил допобразование в Ernst&Young и Гарвардской школе бизнеса.Извеков много лет проработал в коммерческих структурах. С 2003 по 2006 год был программным директором холдинга ООО «Радио-Олимп». Затем, до 2008, работал коммерческим директором ЗАО «Теле 2 Великий Новгород».В 2008 стал коммерческим директором, начальником отдела ОАО «МТС» и был на этой должности до 2011 года. Потом еще четыре года работал коммерческим директором челябинского филиала ОАО «Ростелеком». Затем до февраля 2020 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах «Айзет-Телеком Урал», ПАО «Ростелеком», ГК Ростех.Перед назначением в администрацию Челябинска работал директором по проектам челябинского радиозавода «Полет».В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Как он комментировал в декабре 2020 года, запущенная информационная система «Цифровой двойник города» взяла под контроль уличные павильоны, уборку улиц и развитие городских пространств. В январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение.На прошлой неделе Олег Извеков оправдывался за убыточность сезонной ярмарки на площади Революции. По документации Контрольно-счетной палаты из бюджета потратили 5 миллионов 127 тысяч рублей, а заработали всего 123 тысячи. Он сказал: «Много ли вы знаете бизнес-кейсов, которые выходят в плюс за считаные месяцы? Так вот, окупаемость 3-5 лет — это суперкейс!».Олег Извеков женат, воспитывает троих детей. В свободное время пишет музыку и слова для песен. Осенью 2019 года в Сети появились 10 записей из его альбома «Просто». Также увлекается хоккеем и футболом.Ранее задержание вице-мэра официально подтвердили в ФСБ. Свой комментарий по этому поводу дала мэрия, пообещав содействовать следствию.В отношении Извекова возбуждено уголовное дело за получение взятки от коммерческой организации.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru