Экс-начальник копейского загса рассказала, зачем собирала премии сотрудников

Татьяна Мукаева уверена, что должности она лишилась стараниями коллектива. Фото: Татьяна Мукаева/facebook.com, сообщество "Копейск (В) Теме"/vk.com

В январе в Копейске задержали начальника загса Татьяну Мукаеву. Ее подозревали в мошенничестве — якобы женщина выписывала сотрудникам хорошие премии, а потом часть их забирала себе, обещая взамен покровительство по службе. Мукаева разместила пост в группе во «ВКонтакте» «Копейск(В)Теме», где рассказала о своих мотивах, чтобы «хоть немного отмыться от грязи, которую вылили «добрые люди». Она же сообщила, что уголовное дело в ее отношении прекратили.

— Потому что никогда ни о каких взятках и речи не могло быть, — пишет Татьяна Мукаева. — Да, мы с сотрудниками сложились с премии, чтобы закупить в загс канцелярские и иные товары (новые горшки для цветов, диспенсеры для мыла и полотенец в туалеты и т. д.), но это было исключительно добровольно. Я всегда была, есть и останусь честным человеком.

Татьяна Мукаева рассказала, что очень гордится тем, что за время ее работы сделано в копейском загсе. По ее словам, он преобразился, но хотелось многое доделать, чтобы загс стал не только гордостью Копейска, но и всей Челябинской области.

— И уже даже готовы проекты. Но, к сожалению, не все оценили такие старания. Благодаря моему, как я считала, «дружному» и «родному» коллективу, я ушла с должности, — пишет Татьяна Мукаева. — Ну, Бог им судья, всем воздастся по их заслугам. Надеюсь, что следующий руководитель все-таки доделает начатые мною преобразования до конца.

Тем не менее, на суде Татьяна Мукаева свою вину признала. Об этом КП-Челябинск сообщила консультант Копейского городского суда Ольга Кадочникова.

— Уголовное дело в отношении Татьяны Мукаевой прекращено. Ходатайство следователя удовлетворено, поскольку Мукаева впервые совершила преступление, свою вину признала и ущерб полностью возместила. Назначено наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей, — сообщила Ольга Кадочникова.

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