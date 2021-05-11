За чистоту: Челябинск присоединится ко Всероссийскому экодвижению ГЕН УБОРКА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая уборка Челябинского городского бора назначена на пятницу, 14 мая. В этот день экологи и волонтеры, общественники-активисты, предприниматели наведут чистоту на эклтропах лесного массива, уберут мусор и сломавшиеся ветви.

Всероссийское экодвижение ГЕН УБОРКА — это не только наведение чистоты, но и пропаганда раздельного сбора отходов. Мусор, собранный в бору, отправят на сортировку и переработку. Валежник, сухие деревья измельчат для отсыпки дорожек. В министерстве экологии Челябинской области подчеркивают, что убрать сухие ветви и стволы важно, чтобы не допустить лесных пожаров.

В городском бору Челябинска определенно точки уборки:

— Станция «Водная» рядом с ТРК «Родник»;

— «Тропа пенсионеров» за памятником И. Курчатова;

— Изумрудный карьер;

— Территория за первой Областной больницей, онкоцентром, детской областной больницей.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее заявлял:

— Нужна сортировка и переработка мусора. Это крайне важно, потому что ради этого и задумана вся реформа с отходами. Будем развивать эти практики. К примеру, по бутылкам объем переработки только с территории Челябинска можно увеличить в пять раз.

По инициативе главы региона принят закон по раздельному сбору ТКО, если на контейнерных площадках сбора ТКО установлены соответствующие емкости. Это был первый в России региональный закон о раздельном сборе отходов.

Организаторы акции — АНО «Национальные приоритеты», Всероссийское общество охраны природы, Российский союз молодежи, Российское движение школьников, Молодежное движение ОНФ.

Присоединиться к Всероссийской акции «ГЕН уборка» в Челябинске может каждый желающий. По всем организационным вопросам обращаться в Управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области по телефону: (351) 264-78-58.