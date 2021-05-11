Застрявшие в Гималаях челябинские туристы останутся в Непале еще на месяц

Возвращаться в Катманду челябинские туристы планируют 14 мая. Фото: instagram.com/aleksey_levin/

Пятеро челябинских туристов, которые застряли в Гималаях из-за пандемии коронавируса, останутся там еще на месяц. В Непале решили оставить закрытым авиасообщение с другими странами до конца месяца. Об этом сообщил продюсер Ruvison, автор презентационного ролика Челябинской области, Алексей Левин.

— Пришло распоряжение от правительства Непала, что они продлевают запрет на авиасообщения до 31 мая, — написал челябинец на своей личной странице в Instagram.

Напомним, 6 мая Непал объявил о закрытии международного авиасообщения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как сообщил СМИ глава консульского отдела посольства РФ в Катманду Михаил Сковородников, в настоящее время в стране находится 486 россиян.

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