В Челябинске днем и ночью начнут поливать дороги из-за аномальной жары

Жара в Челябинске продлится до 17 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске из-за жары начнут поливать дороги. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации города.

— Подрядным организациям дано задание обеспечить в дневное время орошение проезжей части поливомоечными машинами, в ночное время – выполнять работы по мойке улиц, — рассказали в пресс-службе КДХ. — Это делается в связи у становившейся жаркой погодой, во избежание пылеобразования и для обеспечения безопасности дорожного движения.

Аномально жаркая погода в Челябинской области в выходные достигнет +35 °С. Такой прогноз сделали в местном гидрометцентре. При этом пляжный сезон официально закрыт, и в мэрии призывают не лезть в непрогретую воду, несмотря на пекло.

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